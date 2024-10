Bollicinevip.com - ‘Non Succederà Più’, Gianluca Benincasa dopo UeD: “Francesca tornerà con Manuel, Martina è costruita”

Sabato 12 ottobre 2024 è andata in onda l'intervista radiofonica di Gianluca Benincasa, ex corteggiatore di Uomini e Donne. In passato ha fatto parlare di sé per via della sua storia d'amore con Antonella Fiordelisi, approdò anche nella casa del Grande Fratello per avere un confronto con l'ex gieffina. Di recente lo abbiamo visto a Uomini e Donne nei panni di corteggiatore, la sua esperienza nel noto dating show però è giunta già al capolinea.