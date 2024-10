Nobel per l’Economia a Robinson, Acemoglu e Johnson: studi sul rapporto tra istituzioni e prosperità (Di lunedì 14 ottobre 2024) Daron Acemoglu, Simon Johnson e James A. Robinson sono i nomi dei tre esperti che hanno ricevuto il Premio Nobel 2024 per l’Economia, grazie agli studi su come “le istituzioni si formano e influenzano la prosperità”. Stando a quanto riportato dall’Accademia svedese delle scienze, impegnata assieme alla Banca svedese nel sostegno al premio, i tre ricercatori: ” ci hanno aiutato a comprendere le differenze di prosperità tra le nazioni” confermando: “l’importanza delle istituzioni sociali per la prosperità di un paese”. Inoltre: “le società con uno stato di diritto scadente e istituzioni che sfruttano la popolazione non generano crescita o cambiamenti in positivo”. Il profilo dei tre vincitori del Premio Nobel per l’Economia Sia Acemoglu che Johnson lavorano al Massachusetts institute of technology, noto al mondo con l’abbreviazione di Mit. Secoloditalia.it - Nobel per l’Economia a Robinson, Acemoglu e Johnson: studi sul rapporto tra istituzioni e prosperità Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Daron, Simone James A.sono i nomi dei tre esperti che hanno ricevuto il Premio2024 per, grazie aglisu come “lesi formano e influenzano la”. Stando a quanto riportato dall’Accademia svedese delle scienze, impegnata assieme alla Banca svedese nel sostegno al premio, i tre ricercatori: ” ci hanno aiutato a comprendere le differenze ditra le nazioni” confermando: “l’importanza dellesociali per ladi un paese”. Inoltre: “le società con uno stato di diritto scadente eche sfruttano la popolazione non generano crescita o cambiamenti in positivo”. Il profilo dei tre vincitori del PremioperSiachelavorano al Massachusetts institute of technology, noto al mondo con l’abbreviazione di Mit.

