Neymar potrebbe tornare in campo la prossima settimana (Di lunedì 14 ottobre 2024) Dopo un anno di assenza, Neymar potrebbe giocare nuovamente con la maglia dell’Al-Hilal la prossima settimana. Secondo quanto riporta Espn Brasile l’attaccante brasiliano potrebbe tornare in campo il prossimo 21 ottobre, per la partita della Champions League asiatica contro l’Al-Ain. L’ex stella del Barcellona e del Psg è fuori dal 17 ottobre 2023 a causa di una lesione al legamento crociato e al menisco del ginocchio sinistro. Lapresse.it - Neymar potrebbe tornare in campo la prossima settimana Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Dopo un anno di assenza,giocare nuovamente con la maglia dell’Al-Hilal la. Secondo quanto riporta Espn Brasile l’attaccante brasilianoinil prossimo 21 ottobre, per la partita della Champions League asiatica contro l’Al-Ain. L’ex stella del Barcellona e del Psg è fuori dal 17 ottobre 2023 a causa di una lesione al legamento crociato e al menisco del ginocchio sinistro.

