Nations League, LIVE dalle 18: si parte con Georgia-Albania. Stasera occhi su Belgio-Francia e Germania-Olanda (Di lunedì 14 ottobre 2024) Non solo l`Italia questa sera in Nations League. A partire dalle ore 18, si disputano due sfide: si parte con Georgia-Albania (Gruppo 1 della

Georgia-Albania (Uefa Nations League B - 14-10-2024 ore 18 : 00 ) : formazioni ufficiali - quote - pronostici - Siamo nel gruppo 1 della Lega B di Nations League e la Georgia culla sogni e ambizioni legittime di promozione: i ragazzi di Willy Sagnol sono primi in classifica, nonostante la sconfitta di venerdì contro l’Ucraina. Rinvigoriti dall’ottimo europeo disputato, Kvara e compagni cercano di arrivare a una dimensione che solo qualche mese fa sarebbe […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici . (Infobetting.com)

Nations League –Spagna - caccia a un altro cleansheet con la Serbia Modri? guida la Croazia : gol o assist contro la Polonia a 3 - 15 su Sisal.it - Roma, 14 ottobre 2024 –La quarta giornata di Nations League si chiude con quattro match che potrebbero indirizzare il futuro dei Gruppi 1 e 4. La Spagna, campione di tutto nel Vecchio Continente, ospita la Serbia da grandissima favorita tanto che gli esperti Sisal prevedono una vittoria a 1,30 contro il 9,00 della nazionale slava […]. (Sbircialanotizia.it)

Prossima partita Italia in Nations League - quando e dove gioca contro il Belgio : data e orario - L’Italia stasera scenderà in campo contro Israele e tornerà in campo per la successiva partita della Nations League 2024-2025 contro il Belgio: si giocherà allo stadio Re Baldovino, Bruxelles giovedì 14 novembre con fischio d’inizio alle ore 20:45.Continua a leggere . (Fanpage.it)