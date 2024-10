Nasce oggi a Pisa nuovo soggetto politico liberaldemocratico (Di lunedì 14 ottobre 2024) Nascerà, di fatto, questa sera alle 18 nella Domus Mazziniana il nuovo soggetto politico liberaldemocratico Pisano. Ad alimentarlo alcuni ex dirigenti e militanti centristi fuoriusciti da Italia Viva e da Azione perché contrari all’ipotesi di un’alleanza dei partiti di Renzi e Calenda con il campo largo del centrosinistra. L’occasione è la presentazione del libro "la missione possibile" di Luigi Marattin (nella foto), ex parlamentare renziano ora al gruppo misto, L’evento, organizzato dal circolo Mazzei, servirà a delineare i confini del nuovo partito liberal democratico e riformatore capace di intercettare i delusi di centrodestra e centrosinistra, ovvero coloro che non vogliono farsi ingabbiare nel tradizionale bipolarismo tra destra e sinistra. Lo stesso Marattin ne discuterà con Luca Anselmi, professore ordinario di economia aziendale all’università di Pisa. Lanazione.it - Nasce oggi a Pisa nuovo soggetto politico liberaldemocratico Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di lunedì 14 ottobre 2024)rà, di fatto, questa sera alle 18 nella Domus Mazziniana ilno. Ad alimentarlo alcuni ex dirigenti e militanti centristi fuoriusciti da Italia Viva e da Azione perché contrari all’ipotesi di un’alleanza dei partiti di Renzi e Calenda con il campo largo del centrosinistra. L’occasione è la presentazione del libro "la missione possibile" di Luigi Marattin (nella foto), ex parlamentare renziano ora al gruppo misto, L’evento, organizzato dal circolo Mazzei, servirà a delineare i confini delpartito liberal democratico e riformatore capace di intercettare i delusi di centrodestra e centrosinistra, ovvero coloro che non vogliono farsi ingabbiare nel tradizionale bipolarismo tra destra e sinistra. Lo stesso Marattin ne discuterà con Luca Anselmi, professore ordinario di economia aziendale all’università di

