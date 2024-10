Napoli, notte di paura: 8 stranieri feriti al Centro Storico (Di lunedì 14 ottobre 2024) Nel corso di risse e rapine, ben otto cittadini stranieri sono rimasti feriti la scorsa notte in diversi episodi avvenuti al Centro di Napoli. In poche ore nella notte, precisamente dalle 2,20 alle 4.15, i carabinieri sono dovuti intervenire a Napoli per quattro volte per fare luce sul ferimento di otto persone in totale, tutte 2anews.it - Napoli, notte di paura: 8 stranieri feriti al Centro Storico Leggi tutta la notizia su 2anews.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Nel corso di risse e rapine, ben otto cittadinisono rimastila scorsain diversi episodi avvenuti aldi. In poche ore nella, precisamente dalle 2,20 alle 4.15, i carabinieri sono dovuti intervenire aper quattro volte per fare luce sul ferimento di otto persone in totale, tutte

Notte di violenza a Napoli : scontri tra bande - risse e spari lasciano diversi feriti - (Continua a leggere dopo la foto)Leggi anche ? La tragedia dei giovanissimi tifosi: incidente mortale dopo la trasferta Accoltellamento a piazza Garibaldi: 18enne ferito Poco dopo, alle 3. Anche in questo caso, il giovane è stato soccorso e trasferito all’ospedale Pellegrini, dove è ricoverato ma non in condizioni critiche. (Urbanpost.it)

