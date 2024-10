Napoli, accoltellato alla schiena e alla pancia vicino piazza Garibaldi: in ospedale in codice rosso (Di lunedì 14 ottobre 2024) Al culmine di una lite viene accoltellato al volto, all’addome e alla schiena e poi lasciato a terra in una pozza di sangue. È stato ritrovato così dal personale del 118 un 42enne del posto. I sanitari lo hanno trasportato d’urgenza in codice rosso al Pronto Soccorso dell’ospedale Vecchio Pellegrini della Pignasecca. Napoli, accoltellato alla schiena L'articolo Napoli, accoltellato alla schiena e alla pancia vicino piazza Garibaldi: in ospedale in codice rosso Teleclubitalia. Teleclubitalia.it - Napoli, accoltellato alla schiena e alla pancia vicino piazza Garibaldi: in ospedale in codice rosso Leggi tutta la notizia su Teleclubitalia.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Al culmine di una lite vieneal volto, all’addome ee poi lasciato a terra in una pozza di sangue. È stato ritrovato così dal personale del 118 un 42enne del posto. I sanitari lo hanno trasportato d’urgenza inal Pronto Soccorso dell’Vecchio Pellegrini della Pignasecca.L'articolo: ininTeleclubitalia.

