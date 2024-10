Ilrestodelcarlino.it - Morti sospette in ospedale, indagato un infermiere

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Argenta (Ferrara), 14 ottobre 2024 – Scoppia un caso diall’di Argenta, in provincia di Ferrara. La Procura di Ferrara avrebbeunin relazione alledi due anziani, avvenute qualche settimana fa, quando erano ricoverati al nosocomio di Argenta, Il sospetto è che siano stati correlati ad un uso improprio di farmaci. Tutto questo ovviamente sarà accertato tramite degli esami medico-legali predisposti dagli inquirenti per determinare le cause dei decessi. L’indagine aperta della Procura è per omicidio, anche se al momento non si conosce l'ipotesi precisa formulata dagli inquirenti. Sull’episodio indagano i carabinieri che stanno approfondendo alcune segnalazioni.