Mister Movie | I fan di Agatha All Along scoprono un indizio fondamentale per l'episodio 6

I fan della Marvel pensano di sapere esattamente dove andrà a parare l'episodio 6 di Agatha All Along.

Mister Movie | L’Episodio 5 di Agatha All Along si collega a un enorme rumor dell’MCU - Nell’episodio 5 di Agatha All Along, la serie Disney+ ha svelato una notizia scioccante: il misterioso personaggio interpretato da Joe Locke è in realtà Billy, il figlio di Scarlet Witch. Ma ancora più intrigante è l’ipotesi…. Questa rivelazione ha sorpreso i fan, aggiungendo un nuovo livello di interesse intorno all’universo del Marvel Cinematic Universe (MCU). (Mistermovie.it)

AGATHA ALL ALONG potrebbe averci dato svelato la vera forma di Rio Vidal in un episodio precedente – SPOILER - Pochi dettagli ufficiali sono stati rivelati sulla trama di Agatha, anche se ci si aspetta che essa ruoti in gran parte attorno ad Agatha che rintraccia Billy Maximoff (o viceversa) che, come la sua controparte nei fumetti, si è “reincarnato” in Billy Kaplan. CORRELATE: Agatha All Along: Easter Eggs dagli episodio 1 e 2 Agatha All Along: tutti gli Easter Eggs del terzo episodio Agatha ... (Cinefilos.it)

Agatha All Along : I sette di Salem sono il vero processo di Agatha? - . La terza prova, invece, non servì a nulla per Agatha. Se la terza prova non fosse davvero la vera “prova” di Agatha, questo potrebbe indicare che la vera cosa che Agatha dovrà affrontare prima che il suo tempo sulla Strada delle Streghe finisca è un’altra, e questa cosa potrebbe essere proprio i Sette di Salem. (Nerdpool.it)