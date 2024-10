Ildifforme.it - Medio Oriente, Borrell risponde a Netanyahu: “Non decide Guterres su Unifil ma Consiglio di sicurezza”

(Di lunedì 14 ottobre 2024) La richiesta del premier israeliano di allontanare i contingentidai territori di combattimento in Libano non ha ottenuto risposta positiva. I contingenti rimarranno sulla Blu Line mentre i 27 Paesi Ue hanno votato a favore del sostegno all', senza però trovare un accordo sull'embargo delle armi ad Israele L'articolo: “Nonsumadi” proviene da Il Difforme.