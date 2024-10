Mattarella | Storia fatta di migrazioni

Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) 18.05 "Laitaliana èdi emigrazione e di immigrazione". Lo ha detto il Presidente della Repubblicain un intervento al Centro orientamento migranti, in cui ha ricordato l'emigrazione di 30 milioni di italiani all'estero e l'emigrazione interna degli anni '60 e la "contrapposizione fra nuovi arrivati e antichi residenti" in città come Milano. "Oggi gli immigrati sono gli altri. Non vengono più dal Mezzogiorno d'Italia, ma da più lontano. Da paesi europei e da altri continenti".