Manuel Mastrapasqua, scorta ai genitori di Daniele Rezza: «Minacciati sul web». L'arma non trovata: aveva complici? (Di lunedì 14 ottobre 2024) Dopo l'omicidio di Manuel Mastrapasqua, con il 19enne fermato (reo confesso) Daniele Rezza che ha ammesso di averlo rapinato e ucciso, sono giorni difficili non solo per i familiari di Manuel, Leggo.it - Manuel Mastrapasqua, scorta ai genitori di Daniele Rezza: «Minacciati sul web». L'arma non trovata: aveva complici? Leggi tutta la notizia su Leggo.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Dopo l'omicidio di, con il 19enne fermato (reo confesso)che ha ammesso di averlo rapinato e ucciso, sono giorni difficili non solo per i familiari di

La fidanzata di Manuel Mastrapasqua - ucciso a Rozzano : “Per me non è stata solo una rapina” - "Era un ragazzo straordinario. Nelle sua ultima registrazione che mi ha inviato stava parlando di lavoro": spiega la fidanzata di Manuel Mastrapasqua, il 31enne ucciso a Rozzano.Continua a leggere . (Fanpage.it)

La raccolta fondi per Manuel Mastrapasqua - ucciso a Rozzano - Dopo l'omicidio di Manuel Mastrapasqua a Rozzano (Milano), qualcuno ha lanciato una raccolta fondi su Gofundme per aiutare la famiglia. Sveva Francesca Laurenza, l'organizzatrice dell'iniziativa che in pochi giorni ha raccolto più di 8mila euro la presenta così: "Questa raccolta fondi è in... (Milanotoday.it)

L’assassino di Manuel Mastrapasqua : “Ho rovinato due famiglie”. Il legale lascia l’incarico - . Rozzano (Milano), 14 ottobre 2024 – “Ho rovinato due famiglie”. A riferirla è stato il suo avvocato Maurizio Ferrari (che ha spiegato poi di aver rinunciato al mandato “per motivi personali”) dopo l'udienza di convalida del fermo a San Vittore. “Ho fatto una caz***a a Rozzano”, avrebbe risposto agli agenti. (Ilgiorno.it)