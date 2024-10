Manuel Mastrapasqua, la confessione di Daniele Rezza: «Ho fatto una ca**ata». Caccia all'audio mancante (Di lunedì 14 ottobre 2024) «Ho un peso addosso. Ho fatto una ca**ata a Rozzano, ho ucciso una persona». Così Daniele Rezza, 19 anni ha confessato l'omicidio di Manuel Mastrapasqua, 31 anni, avvenuto per Leggo.it - Manuel Mastrapasqua, la confessione di Daniele Rezza: «Ho fatto una ca**ata». Caccia all'audio mancante Leggi tutta la notizia su Leggo.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) «Ho un peso addosso. Hounaa Rozzano, ho ucciso una persona». Così, 19 anni ha confessato l'omicidio di, 31 anni, avvenuto per

La fiaccolata per Manuel Mastrapasqua : in 400 al corteo - . Circa 400 persone hanno partecipato nella serata di domenica alla fiaccolata in memoria di Manuel Mastrapasqua, ucciso con una coltellata in strada nella notte tra il 10 e l'11 ottobre. Il corteo è partito alle 19 dalla piazza del municipio di Rozzano, dove Manuel abitava e dove è stato ritrovato. (Milanotoday.it)

Rozzano - la fiaccolata del dolore per Manuel Mastrapasqua. La sorella : «L’ergastolo lo pagheremo noi» - E ancora: «Chi glielo dà il figlio a questa mamma? Nessuno», alcune delle voci levatesi dal corteo. Un delitto assurdo, per il quale Rozzano s’è stretta stasera alla famiglia e agli amici del malcapitato Manuel. Nel ribadire quanto fosse un bravo ragazzo, la madre ha poi spiegato che «Manuel con Rozzano davvero non ha mai avuto niente a che fare, non conosce nessuno. (Open.online)

Manuel Mastrapasqua - l'ira dei familiari : «Noi condannati all'ergastolo». Il papà di Daniele Rezza ha buttato le cuffie - «L'ergastolo lo paghiamo noi a vita, non lui». Con queste parole Marika, la sorella di Manuel Mastrapasqua, ucciso con una coltellata in strada a Rozzano, ha commentato con i cronisti... (Leggo.it)