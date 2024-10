Ma cosa ti è successo? Angelina Mango il pubblico non la riconosce E si preoccupa

Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) “Mati è?”. È la domanda di molti fan dopo aver visto l’ultimo video della cantante italiana del momento:. Nonostante la sua giovane età, lei ha già collezionato importanti riconoscimenti ed è diventata un simbolo per la nuova generazione di talenti musicali italiani. A breve partirà per un tour che la porterà in contatto diretto con il, ma il video pubblicato di recente, che annunciava proprio questo evento, ha scatenato una valanga di commenti sui social. I fan non l’hanno nemmeno riconosciuta. “Ho dovuto guardarlo più volte per capire che eri tu”, scrive un utente, mentre un altro aggiunge: “Eri bellissima anche prima, ma hai fatto un cambiamento incredibile in tutti i sensi”. Alcuni commenti, tuttavia, esprimonozione: “Ha perso almeno 10 chili”.