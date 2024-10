Lukaku-Napoli: “Intesa perfetta con Conte”, parla l’agente Pastorello (Di lunedì 14 ottobre 2024) Le parole di Federico Pastorello sul rapporto tra Conte e Lukaku Notizie calcio Napoli. Federico Pastorello, agente dell’attaccante del Napoli Romelu Lukaku, è intervenuto ai microfoni di TMW a margine dell’assemblea dell’Aiacs a Milano, parlando del rapporto tra il centravanti belga e il tecnico azzurro Antonio Conte. Secondo l’agente, Lukaku e Conte formano un binomio perfetto, accomunati da impegno, professionalità e sacrificio. “La storia parla chiaro: sono due persone che interpretano il mestiere nello stesso modo, con impegno, professionalità, sacrificio. La tipologia di gioco di Conte è ideale per Romelu, che si è già inserito alla perfezione nel Napoli. Il percorso è ancora lungo, ma a fine stagione vedremo i risultati”, ha dichiarato Pastorello. Napolipiu.com - Lukaku-Napoli: “Intesa perfetta con Conte”, parla l’agente Pastorello Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com (Di lunedì 14 ottobre 2024) Le parole di Federicosul rapporto traNotizie calcio. Federico, agente dell’attaccante delRomelu, è intervenuto ai microfoni di TMW a margine dell’assemblea dell’Aiacs a Milano,ndo del rapporto tra il centravanti belga e il tecnico azzurro Antonio. Secondoformano un binomio perfetto, accomunati da impegno, professionalità e sacrificio. “La storiachiaro: sono due persone che interpretano il mestiere nello stesso modo, con impegno, professionalità, sacrificio. La tipologia di gioco diè ideale per Romelu, che si è già inserito alla perfezione nel. Il percorso è ancora lungo, ma a fine stagione vedremo i risultati”, ha dichiarato

