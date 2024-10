Lo studente di 13 anni, il meccanico, il calciatore: chi erano i tre tifosi del Foggia morti nell’incidente dopo la partita. Insieme nell’ultima foto: “Road to Potenza” (Di lunedì 14 ottobre 2024) Samuele Del Grande, Michele Biccari e Gaetano Gentile erano partiti per seguire la gara in Basilicata: al rientro lo schianto sulla Potenza Melfi che ha coinvolto due auto e un autobus provocando anche il ferimento di altre sette persone, di cui due giovanissimi in Rianimazione. Repubblica.it - Lo studente di 13 anni, il meccanico, il calciatore: chi erano i tre tifosi del Foggia morti nell’incidente dopo la partita. Insieme nell’ultima foto: “Road to Potenza” Leggi tutta la notizia su Repubblica.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Samuele Del Grande, Michele Biccari e Gaetano Gentilepartiti per seguire la gara in Basilicata: al rientro lo schianto sullaMelfi che ha coinvolto due auto e un autobus provocando anche il ferimento di altre sette persone, di cui due giovanissimi in Rianimazione.

