LIVE Berrettini-Darderi 6-4 4-1, ATP Stoccolma 2024 in DIRETTA: il romano vede il traguardo (Di lunedì 14 ottobre 2024) 4-1 Game Berrettini. Servizio vincente e nuovo allungo del romano. 40-15 Brutto errore con il rovescio in manovra di Luciano. 30-15 Si ferma sul nastro il passante di rovescio di Darderi. 15-15 Prima esterna solida del finalista di Wimbledon 2021. 0-15 Ottimo il dritto incrociato dell'italo-argentino. 1-3 Game Darderi. Si ferma sul nastro la risposta di rovescio del romano, che torna ora alla battuta. 40-15 Non passa il rovescio difensivo di Berrettini. 30-15 Di poco lungo il recupero con il dritto in chop di Darderi sull'ennesima botta di dritto dell'avversario. 30-0 Ricamo di Luciano con il tocco incrociato di rovescio in avanzamento. 15-0 In corridoio la risposta bloccata di Matteo. 3-0 Game Berrettini. Servizio e dritto. Con il suo marchio di fabbrica il romano conferma il break. 40-0 Servizio e dritto lungolinea perfetto di Matteo.

