L'autrice della Vegetariana vince il Nobel brandendo il cibo come arma: ecco come un incipit può cambiare il mondo (Di lunedì 14 ottobre 2024) "Una mattina Gregorio, destandosi da sogni inquieti, si trovò mutato in un insetto mostruoso. Era disteso sul dorso, duro come una corazza, e alzando un poco il capo poteva vedere il suo ventre bruno convesso, solcato da nervature arcuate, sul quale si manteneva a stento la coperta, prossima a scivolare a terra". Ricordate questo incipit, si? Comincia cosi uno dei più significativi testi del Novecento, Le Metamorfosi di Franz Kafka Il cibo e l'incipit de La Vegetariana "Prima che mia moglie diventasse Vegetariana, l’avevo sempre considerata del tutto insignificante. Per essere franco, la prima volta che la vidi non mi piacque nemmeno. Né alta né bassa, capelli a caschetto né lunghi né corti, colorito itterico e malaticcio, zigomi un po’ sporgenti: quella sua aria timida e giallognola mi disse tutto quello che mi occorreva sapere di lei". Gamberorosso.it - L'autrice della Vegetariana vince il Nobel brandendo il cibo come arma: ecco come un incipit può cambiare il mondo Leggi tutta la notizia su Gamberorosso.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) "Una mattina Gregorio, destandosi da sogni inquieti, si trovò mutato in un insetto mostruoso. Era disteso sul dorso, durouna corazza, e alzando un poco il capo poteva vedere il suo ventre bruno convesso, solcato da nervature arcuate, sul quale si manteneva a stento la coperta, prossima a scivolare a terra". Ricordate questo, si? Comincia cosi uno dei più significativi testi del Novecento, Le Metamorfosi di Franz Kafka Ile l'de La"Prima che mia moglie diventasse, l’avevo sempre considerata del tutto insignificante. Per essere franco, la prima volta che la vidi non mi piacque nemmeno. Né alta né bassa, capelli a caschetto né lunghi né corti, colorito itterico e malaticcio, zigomi un po’ sporgenti: quella sua aria timida e giallognola mi disse tutto quello che mi occorreva sapere di lei".

