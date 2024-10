Quotidiano.net - L’altro lato del private equity. Va bene anche in Borsa

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di lunedì 14 ottobre 2024) HANNO MOLTI SOLDI da spendere e investono in aziende non quotate inche mostrano un elevato potenziale di crescita. Stiamo parlando dei fondi e delle società del, grandi player finanziari che nell’ultimo decennio si sono ritagliati uno spazio significativo nella business community internazionale. Non a caso, le azioni dei big di questo settore hanno brilsulle Borse internazionali, per la gioia degli investitori che se li sono messi nel portafoglio. Il titolo dell’americana Blackstone, leader mondiale delcon oltre mille miliardi di dollari di patrimonio, ha guadagnato oltre il 220% negli ultimi 5 anni (dati aggiornati alla prima settimana di ottobre).