Ilrestodelcarlino.it - La Samb sa anche soffrire. E si prende tre punti d’oro

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024)ENEDETTESE 2 ROMA CITY 1ENEDETTESE (4-2-3-1): Orsini 6; Chiatante 6 (20’st Toure 6), Pezzola 6,5, Gennari 6,5, Paolini 6,5; Guadalupi 6,5, Candellori 6,5 (39’ st Lulli sv); Kerjota 7, Lonardo 7 (50’ st Bouha sv), Baldassi 6,5 (31’ st Battista 6); Eusepi 6 (20’st Zini 6). A disp. Semprini, Lulli, D’Eramo, Tataranni, Moretti. All. Palladini (squal. in panchina Mancinelli) 6,5 ROMA CITY (4-2-3-1): Pappalardo 6,5; Del Mastro 6,5 (20’st Cavacchioli 6) , Scognamiglio 5,5, Alari 5,5, Fradella 6; Barberini 6 (36’ Marchi sv), Gelonese 6,5; Teraschi 6 (28’ st Pellegrini 6), Bonello 6 (28’ st Fontana 6), Hernandez 6; Piccioni 6 (38’ pt Camilli 6). A disp. Merlini, Trasciani, Battistoni, Calisto. All. Maurizi 6 Arbitro: Matteo di Sala Consilina 6 Guardalinee: Lembo-Nicodemo Reti: 26’pt Kerjota, 1’ st Del Mastro, 16’ st Lonardo Note: Spettatori 5.115. Amm.