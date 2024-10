La polizia locale chiede il taser: «Se dobbiamo pensare solo alle multe, ce lo dicano» (Di lunedì 14 ottobre 2024) La polizia locale chiede il taser. «A fronte di una riforma della polizia locale che si aspetta da oltre 40 anni, anche quella di Padova, per decreti, negli anni è sempre più impegnata ad espletare attività di specifica competenza delle forze di polizia (la polizia locale non lo è, ndr). Gli Padovaoggi.it - La polizia locale chiede il taser: «Se dobbiamo pensare solo alle multe, ce lo dicano» Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Lail. «A fronte di una riforma dellache si aspetta da oltre 40 anni, anche quella di Padova, per decreti, negli anni è sempre più impegnata ad espletare attività di specifica competenza delle forze di(lanon lo è, ndr). Gli

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Contromano su via Pontina - provoca tre incidenti : la polizia locale lo ferma ed evita una tragedia - Tragedia sfiorata su via Pontina, dove un'auto contromano ha provocato tre incidenti, senza feriti. Gli agenti della polizia locale lo hanno fermato.Continua a leggere . (Fanpage.it)

"Polizia locale - servizio discontinuo e il sindaco non trova un rimedio" - Poi il parco è naufragato e con lui anche i servizi associati. Abbiamo atteso speranzosi per mesi che le promesse fatte in campagna elettorale si realizzassero e che la sicurezza del nostro Comune fosse garantita in pianta stabile da almeno un’unità operativa". LAJATICO Che fine ha fatto la Polizia municipale a Lajatico? A chiederselo è Fratelli d’Italia che attraverso le parole del suo ... (Lanazione.it)

Abbandono rifiuti : fenomeno costante - ma aumentano i controlli della polizia locale - Continua il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti nel territorio comunale di Vicenza. Lo testimoniano i dati raccolti dalla polizia locale che, per combattere e prevenire il problema, negli ultimi tre anni ha intensificato i controlli, portando a un aumento dei verbali dal 2022 ad oggi. Per... (Vicenzatoday.it)