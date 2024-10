Italia-Israele: il dilemma della partita sbagliata nel momento sbagliato (Di lunedì 14 ottobre 2024) Italia-Israele, ore 20.45, Stadio “Friuli” di Udine: in tempi normali, sarebbe stato semplicemente un punto nella marcia degli Azzurri verso le finali di Nations League. Oggi, 14 ottobre 2024, è più di una partita. Si gioca la sfida tra la squadra di Luciano Spalletti e i ragazzi di Ran Ben Shimon in un clima surreale: Italia-Israele: il dilemma della partita sbagliata nel momento sbagliato InsideOver. It.insideover.com - Italia-Israele: il dilemma della partita sbagliata nel momento sbagliato Leggi tutta la notizia su It.insideover.com (Di lunedì 14 ottobre 2024), ore 20.45, Stadio “Friuli” di Udine: in tempi normali, sarebbe stato semplicemente un punto nella marcia degli Azzurri verso le finali di Nations League. Oggi, 14 ottobre 2024, è più di una. Si gioca la sfida tra la squadra di Luciano Spalletti e i ragazzi di Ran Ben Shimon in un clima surreale:: ilnelInsideOver.

Allerta per partita Nazionale a Udine contro Israele - corteo comitato per Palestina - Il comitato locale per la Palestina ha organizzato un corteo che partirà alle 17 da piazza della Repubblica per arrivare alle 19. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. (Adnkronos) – Allerta massima per la partita di Nations League Italia-Israele in programma questa sera allo stadio Friuli di ... (Webmagazine24.it)

Udine blindata per la manifestazione Pro-Pal prima della partita Italia - Israele. Scritte contro Comune e Regione - Sul posto è intervenuta la Digos e alcuni operai si sono già attivati per rimuoverla. Qui siamo di fronte ad una partita di calcio. "Comune di Udine complice del genocidio palestinese #banIsrael #nopatrocinio", è la scritta apparsa durante la notte nei pressi di palazzo d'Aronco sede del Comune friuliano. (Agi.it)

Italia-Israele a Udine - città blindata per la partita e il corteo pro-Palestina - 45, si gioca il match di Nations League fra Italia e Israele: da una parte chi assiste alla partita, dall’altra i partecipanti alla manifestazione pro Palestina che si snoda da piazza della Repubblica a piazza XX settembre. I biglietti venduti per la gara al Bluenergy Stadium sono 11. È una Udine blindata e divisa a metà quella in cui stasera, dalle 20. (Tg24.sky.it)