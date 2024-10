"Io non rischio": i volontari della Protezione Civile in piazza: i consigli ai cittadini in caso di emergenza (Di lunedì 14 ottobre 2024) “Io non rischio”: è lo slogan promosso dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile che il 13 ottobre è comparso sulle maggiori piazze dell'Umbria con con l’intento di sensibilizzare la popolazione ad assumere comportamenti corretti in caso di emergenza e comunque acquisire senso di Perugiatoday.it - "Io non rischio": i volontari della Protezione Civile in piazza: i consigli ai cittadini in caso di emergenza Leggi tutta la notizia su Perugiatoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) “Io non”: è lo slogan promosso dal Dipartimento Nazionaleche il 13 ottobre è comparso sulle maggiori piazze dell'Umbria con con l’intento di sensibilizzare la popolazione ad assumere comportamenti corretti indie comunque acquisire senso di

Esercitazione di Protezione Civile : alcuni dubbi dei cittadini - Si sono svolte stamattina le prove di evacuazione in sette comuni, circa un migliaio i partecipanti. . Ottima la partecipazione da parte dei cittadini che, in tutte le aree in zona rossa, hanno partecipato alla simulazione. Nel comune di Napoli, in totale hanno partecipato 301 persone: 139 cittadini e 4 animali da Bagnoli, 60 cittadini da […] The post Esercitazione di Protezione Civile: alcuni ... (Ilblogdigio.it)

Anche a Meldola la giornata nazionale “Io non rischio” della Protezione Civile - La Protezione Civile di Meldola ha allestito nel loggiato comunale un punto informazioni per diffondere la cultura della prevenzione e delle buone pratiche di protezione civile. L’iniziativa è stata organizzata domenica nell’ambito della Giornata nazionale “Io non rischio 2024” promossa dal... (Forlitoday.it)

Nuova sede per la Protezione civile della provincia di Novara - Una nuova sede per i volontari della Protezione civile del coordinamento della provincia di Novara. Nella mattinata di sabato 12 ottobre, infatti, il consigliere delegato alla Protezione civile della Provincia Lido Beltrame ha partecipato a un sopralluogo "insieme con il sindaco di Sizzano... (Novaratoday.it)