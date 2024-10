Inaugurata un'area verde dedicata alla giovane uccisa dal fidanzato Alessandro Impagnatiello (Di lunedì 14 ottobre 2024) A Senago un parco giochi dedicato a Giulia Tramontano e al piccolo Thiago. Giulia Tramontano: inaugurato a Senago un parco giochi a suo nome su Donne Magazine. Donnemagazine.it - Inaugurata un'area verde dedicata alla giovane uccisa dal fidanzato Alessandro Impagnatiello Leggi tutta la notizia su Donnemagazine.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) A Senago un parco giochi dedicato a Giulia Tramontano e al piccolo Thiago. Giulia Tramontano: inaugurato a Senago un parco giochi a suo nome su Donne Magazine.

√ą stata inaugurata a Senago (Milano) l'area verde in memoria di Giulia e Thiago Tramontano, la 29enne uccisa nel 2022 dal compagno Alessandro Impagnatiello e il suo bimbo mai nato. Il parco in via Novella davanti alla casa del delitto.

Il Comune di Senago ha intitolato un parco con area giochi per bambini a Giulia Tramontano e al suo figlio non ancora nato, Thiago, uccisi il 27 maggio dell'anno scorso proprio a Senago dal compagno di Giulia, Alessandro Impagnatiello.

Senago intitola un parco a Giulia Tramontano e al piccolo Thiago : ‚ÄúAvrebbero dovuto giocare qui anche loro‚ÄĚ - Stiamo imparando ad adattarci senza di loro, ma non accettiamo, non si pu√≤, la loro assenza‚ÄĚ. Vi ringraziamo perch√© siete sempre stati vicini al nostro immenso dolore e non avete dimenticato i nostri Giulia e Thiago". Perch√© i bambini sono il nostro futuro".