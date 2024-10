Il WEF non vuole vietare ai cittadini di «coltivare il proprio cibo» (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il 13 ottobre 2024 è stato pubblicato su X lo screenshot di un articolo del 6 ottobre intitolato, in inglese: “Il WEF chiede di vietare gli alimenti prodotti in casa per fermare il “riscaldamento globale”». L’autore del post commenta: «Il World Economic Forum (WEF) chiede ai governi di vietare per legge alle popolazioni di coltivare il proprio cibo. Secondo il WEF, gli orti casalinghi distruggono l’ambiente e vanno vietati». Si tratta di una notizia falsa. L’articolo è stato condiviso da Slay News, sito che nelle proprio info specifica di essere un società di «media alternativa» e che ha già diffuso informazioni false sul World Economic Forum e sui vaccini anti-Covid. Slay News aveva già pubblicato la stessa notizia falsa anche a marzo 2024. Facta.news - Il WEF non vuole vietare ai cittadini di «coltivare il proprio cibo» Leggi tutta la notizia su Facta.news (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il 13 ottobre 2024 è stato pubblicato su X lo screenshot di un articolo del 6 ottobre intitolato, in inglese: “Il WEF chiede digli alimenti prodotti in casa per fermare il “riscaldamento globale”». L’autore del post commenta: «Il World Economic Forum (WEF) chiede ai governi diper legge alle popolazioni diil. Secondo il WEF, gli orti casalinghi distruggono l’ambiente e vanno vietati». Si tratta di una notizia falsa. L’articolo è stato condiviso da Slay News, sito che nelleinfo specifica di essere un società di «media alternativa» e che ha già diffuso informazioni false sul World Economic Forum e sui vaccini anti-Covid. Slay News aveva già pubblicato la stessa notizia falsa anche a marzo 2024.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Israele-Hamas - fratello vittima 7 ottobre : “Sbagliato vietare piazze ma ignorante chi inneggia a massacro” - (Adnkronos) – "Non penso che le piazze a sostegno della causa palestinese possano mettere a repentaglio la democrazia italiana. Ma l'ignoranza non è un buon motivo per impedire a qualcuno di esprimere […] The post Israele-Hamas, fratello vittima 7 ottobre: “Sbagliato vietare piazze ma ignorante chi inneggia a massacro” appeared first on L'Identità. (Lidentita.it)

Israele-Hamas - fratello vittima 7 ottobre : “Sbagliato vietare piazze ma ignorante chi inneggia a massacro” - (Adnkronos) – "Non penso che le piazze a sostegno della causa palestinese possano mettere a repentaglio la democrazia italiana. Sono sicuro che il 90% dei manifestanti che gridano 'from the river to the sea' non sappiano nulla della storia di questa terra. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. (Webmagazine24.it)

Israele-Hamas - fratello vittima 7 ottobre : “Sbagliato vietare piazze ma ignorante chi inneggia a massacro” - Sono sicuro che il 90% dei manifestanti che gridano 'from the river to the sea' non sappiano nulla della […]. L'israeliano Assaf Godo: "Antisemitismo cresce ovunque, non solo in Italia. Pace obiettivo possibile? Non voglio credere a guerre infinite" "Non penso che le piazze a sostegno della causa palestinese possano mettere a repentaglio la democrazia italiana. (Sbircialanotizia.it)