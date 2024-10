Il mistero del sonno interrotto: un fenomeno comune (Di lunedì 14 ottobre 2024) La spiegazione è scientifica secondo Francesco Fanfulla su un fenomeno comune: quello del sonno interrotto. Quante volte ti è capitato di addormentarti comodamente sul divano, solo per svegliarti e scoprire che, una volta spostato a letto, non riesci più a riprendere sonno? Questo fenomeno, che può sembrare un semplice fastidio, è in realtà molto comune e ha una spiegazione scientifica interessante. Il rilassamento continuo alla per evitare il “sonno interrotto” cityrumors.it foto Ansa Francesco Fanfulla, esperto in materia del sonno, ci spiega il perché. Secondo Fanfulla, il nostro cervello associa l’ambiente circostante al riposo. Quando ci addormentiamo sul divano, entriamo in una fase di rilassamento leggera, facilitata dalla comodità e dall’ambiente familiare. Cityrumors.it - Il mistero del sonno interrotto: un fenomeno comune Leggi tutta la notizia su Cityrumors.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) La spiegazione è scientifica secondo Francesco Fanfulla su un: quello del. Quante volte ti è capitato di addormentarti comodamente sul divano, solo per svegliarti e scoprire che, una volta spostato a letto, non riesci più a riprendere? Questo, che può sembrare un semplice fastidio, è in realtà moltoe ha una spiegazione scientifica interessante. Il rilassamento continuo alla per evitare il “” cityrumors.it foto Ansa Francesco Fanfulla, esperto in materia del, ci spiega il perché. Secondo Fanfulla, il nostro cervello associa l’ambiente circostante al riposo. Quando ci addormentiamo sul divano, entriamo in una fase di rilassamento leggera, facilitata dalla comodità e dall’ambiente familiare.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Addormentarsi sul divano: perché quando si va a letto non si riesce a riprendere sonno? - A chi non è mai successo? Addormentarsi sul divano davanti alla tv dopo una lunga giornata tra lavoro, figli, spesa e gestione casa. Ma quando arriva il momento di trascinarsi a letto per la notte, in ... (italynews.it)

Mistero della Coscienza: come il pensiero svanisce sotto anestesia - Mistero della Coscienza: come il pensiero svanisce sotto anestesia | Interrompendo la capacità del cervello di rilevare ed elaborare stimoli. (focustech.it)

I Sogni Lucidi: Come Controllare i Sogni e Esplorare il Subconscio - Immagina di essere in un sogno e, improvvisamente, renderti conto che tutto quello che sta accadendo è solo nella tua mente. In quel momento, ti accorgi di avere il pieno controllo: puoi volare, esplo ... (veb.it)