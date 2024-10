Il centrocampo del Napoli, è tornato all’antico splendore (Di lunedì 14 ottobre 2024) La Gazzetta dello Sport – Il centrocampo del Napoli, è tornato all’antico splendore L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul centrocampo del Napoli. A L'articolo Il centrocampo del Napoli, è tornato all’antico splendore proviene da ForzAzzurri.net. Forzazzurri.net - Il centrocampo del Napoli, è tornato all’antico splendore Leggi tutta la notizia su Forzazzurri.net (Di lunedì 14 ottobre 2024) La Gazzetta dello Sport – Ildel, èL’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione suldel. A L'articolo Ildel, èproviene da ForzAzzurri.net.

Fontana : “McTominay ha restituito vigore al centrocampo del Napoli. Su Gilmour…” - Su Lukaku Lukaku? Si sente frenato dalla non perfetta forma fisica, ma mi sta sempre bene che fa gol ed assist in ogni partita, ovvio che al 70% sposti gli equilibri per fisicità e gestione della palla eccellente. . Certo tra poco arrivano scontri molto difficili, fermo restando che tu con le piccole devi vincere con le piccole, e se il Napoli l’ha fatto ecco che diventa una candidata ... (Terzotemponapoli.com)

Radio Goal – Centrocampo del Napoli già forte - con i due scozzesi guadagna altre soluzioni. Sul nuovo stadio … - La preparazione con Conte? Lo ricordo bene a Siena. it Che pensi di Buongiorno? Potrà diventare un giorno come Fabio Cannavaro? “Buongiorno è un giocatore importante, lo conosco da quando faceva le giovanili del Torino. Un ottimo acquisto del Napoli. Secondo me stasera giocano Raspadori, Ngonge e Neres dietro la punta. (Terzotemponapoli.com)

Marino : “Il Napoli ha il centrocampo più forte d’Italia. Vi rivelo una cosa su Raspadori” - Questo è un segnale importante. ” Marino ha difeso l’operato di Conte, spiegando che la disposizione in campo del Napoli non era volta al catenaccio:“Il modulo di Conte non era per difendersi, ma per coprire meglio gli spazi. ” Un centrocampo da Scudetto Marino si è soffermato sul centrocampo del Napoli, che a suo avviso è il più forte d’Italia:“Il Napoli ha il centrocampo più forte del ... (Napolipiu.com)