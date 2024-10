Isaechia.it - Grande Fratello, Tommaso Franchi fa un passo indietro con Mariavittoria Minghetti: “Per me sarebbe soltanto una cosa fisica”

Leggi tutta la notizia su Isaechia.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Solo poche ore fa, nella Casa delsi sono scambiati il primo bacio. L’interesse reciproco tra la 31enne di Roma e il 24enne di Siena è sempre stato sotto l’occhio di tutti, nella Casa e fuori. Venerdì notte traè scattato un bacio, ma le telecamere non hanno trasmesso le immagini su Mediaset Extra. A confermare quanto accaduto ci hanno pensato di diretti interessati.ha infatti confessato all’amica Amanda Lecciso: “Sicuramente c’è attrazione. Lui mi piace, è intelligente, bravo e sensibile, però è molto chiuso. Io non mi sbilancio subito e anche lui è come me. Se ho voglia di conoscerlo fuori? Certo, perché no? Se lo porterei nel mio contesto? Sì. Non mi precludo nulla. Se fossi fuori lo porterei a cena ad esempio“.