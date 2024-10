Genova, incidente mortale in A10: traffico paralizzato (Di lunedì 14 ottobre 2024) (Adnkronos) – incidente mortale questa mattina, poco dopo le 8 in A10, tra Varazze e Arenzano, dove un camioncino è uscito fuori strada per cause ancora in via di accertamento. A bordo c'erano due operai di nazionalità marocchina, entrambi per l'urto sono stati sbalzati fuori dal finestrino del conducente. Uno dei due è morto, l'altro L'articolo Genova, incidente mortale in A10: traffico paralizzato proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di lunedì 14 ottobre 2024) (Adnkronos) –questa mattina, poco dopo le 8 in A10, tra Varazze e Arenzano, dove un camioncino è uscito fuori strada per cause ancora in via di accertamento. A bordo c'erano due operai di nazionalità marocchina, entrambi per l'urto sono stati sbalzati fuori dal finestrino del conducente. Uno dei due è morto, l'altro L'articoloin A10:proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Genova - incidente mortale in A10 : traffico paralizzato - (Adnkronos) – Incidente mortale questa mattina, poco dopo le 8 in A10, tra Varazze e Arenzano, dove un camioncino è uscito fuori strada per cause ancora in via di accertamento. Uno dei due è morto, l'altro […]. A bordo c'erano due operai di nazionalità marocchina, entrambi per l'urto sono stati sbalzati fuori dal finestrino del conducente. (Periodicodaily.com)

Incidente mortale in A10 : muore un operaio - un altro ferito - traffico bloccato - Incidente mortale questa mattina poco dopo le 8 in A10, nel tratto tra Varazze e Arenzano, dove un camioncino con a bordo due operai di nazionalità marocchina, è finito fuori strada. Uno dei due è morto, l'altro è rimasto gravemente ferito. Entrambi nell'urto sono stati sbalzati fuori dal... (Genovatoday.it)