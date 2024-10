Frigo prende fuoco durante la notte ed Eliana muore a 46 anni | Com’è stato possibile

Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Sembra ormai chiuso il caso diRozio, l’insegnante morta intorno alle 1.30 di sabato 27 giugno 2020, intossicata nel suo appartamento di via Torino 70 per un incendio scoppiato in cucina. Areerailrifero, a causa di un corto circuito. La donna dormiva e probabilmente i fumi l’avevano gravemente intossicata: inutili i tentativi di spegnere il rogo dopo essersi svegliata molto probabilmente dal fumo che ormai aveva invaso la camera da letto. Arrivati sul posto, i soccorritori l’avevano infatti trovata priva di sensi accanto al lavandino con l’acqua aperta, nel disperato tentativo di spegnere l’incendio o di non soffocare. Il medico dell’Asl To3 aveva constatato il decesso per “intossicazione acuta per inalazione fumi tossici a seguito di principio d’incendio”.