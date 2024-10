Velvetmag.it - Francis Ford Coppola e il suo patrimonio: tra passione e cinema

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Il nomeè sinonimo di capolavoritografici come Il Padrino e Apocalypse Now, ma il suo rapporto con il mondo delva oltre il semplice mestiere di regista.è anche un imprenditore visionario, noto per aver fatto scelte coraggiose e, talvolta, rischiose con il suopersonale. Di recente, il regista ha sorpreso il mondo dichiarando di aver investito 120 milioni di dollari del proprioper finanziare il suo ambizioso progettotografico, Megalopolis. Questa decisione è stata ampiamente commentata, evidenziando l’influenza delle sue scelte finanziarie e artistiche., foto Ansa – VelvetMagUncostruito con dedizione eha accumulato la sua ricchezza nel corso di una carriera lunga e brillante, ma non è mai stato interessato esclusivamente al guadagno.