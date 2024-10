Fontana “Centri formazione e università insieme per orientare giovani” (Di lunedì 14 ottobre 2024) MILANO (ITALPRESS) – “Si deve da un lato contrastare la dispersione scolastica, mentre dall’altro lato si devono mettere perfettamente a conoscenza dei nostri ragazzi e delle famiglie quali sono i vari percorsi professionali e scolastici che possono indirizzare il futuro dei ragazzi sono fondamentali. È molto importante far sì che sia i Centri di formazione che le università si mettano a disposizione e diano una mano a far scegliere l’opzione migliore per i nostri ragazzi”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in occasione della presentazione di “Young – Orienta il tuo futuro”, 17° Salone Nazionale dell’orientamento scuola, formazione, università e lavoro promosso dalla Fondazione Lariofiere e dalla Camera di Commercio Como-Lecco. col/xp3/fsc/gtr Unlimited News - Notizie dal mondo Unlimitednews.it - Fontana “Centri formazione e università insieme per orientare giovani” Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) MILANO (ITALPRESS) – “Si deve da un lato contrastare la dispersione scolastica, mentre dall’altro lato si devono mettere perfettamente a conoscenza dei nostri ragazzi e delle famiglie quali sono i vari percorsi professionali e scolastici che possono indirizzare il futuro dei ragazzi sono fondamentali. È molto importante far sì che sia idiche lesi mettano a disposizione e diano una mano a far scegliere l’opzione migliore per i nostri ragazzi”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio, in occasione della presentazione di “Young – Orienta il tuo futuro”, 17° Salone Nazionale dell’orientamento scuola,e lavoro promosso dalla Fondazione Lariofiere e dalla Camera di Commercio Como-Lecco. col/xp3/fsc/gtr Unlimited News - Notizie dal mondo

Roma - Fontana di Trevi ad accesso controllato : turisti a pagamento - residenti gratis - L'accesso alla piazza resterà gratuito, la prenotazione e il ticket a pagamento di 2 euro serviranno solo per accedere all'invaso L'articolo Roma, Fontana di Trevi ad accesso controllato: turisti a pagamento, residenti gratis proviene da Il Difforme. . (Ildifforme.it)

Carol Maltesi uccisa e nascosta in un congelatore : nuovo processo di appello per Davide Fontana - In secondo. . Un nuovo processo di appello: sotto esame c'è l'aggravante della premeditazione. È quanto ha disposto la Cassazione per Davide Fontana, il 44enne che l'11 gennaio del 2022 fu autore del barbaro femminicidio di Carol Maltesi nell'appartamento di lei a Rescaldina, in provincia di Milano. (Today.it)

Fontanarosa arruolato per Chelsea-Inter. Ma cessione imminente – TS - it 2014-2024 - Tutti i diritti riservati . TRA I CONVOCATI – Tanti i giovani convocati da Simone Inzaghi per Chelsea-Inter di oggi, la maggior parte già utilizzati nelle scorse partite precampionato, complice anche l’assenza di diversi titolari impegnati con le rispettive nazionali a EURO 2024 e in Copa América. (Inter-news.it)