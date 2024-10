Festa per nonna Giuseppina che compie 100 anni (Di lunedì 14 ottobre 2024) "I suoi movimenti sono limitati, la vista è quella che è ma lo spirito e la parlantina non hanno mai abbandonato l’ultima arrivata nel prestigioso club dei Centenari Castiglionesi. Buon compleanno alla signora Giuseppa Vanni".Sono questi gli auguri del sindaco Mario Agnelli a Giuseppa Vanni Arezzonotizie.it - Festa per nonna Giuseppina che compie 100 anni Leggi tutta la notizia su Arezzonotizie.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) "I suoi movimenti sono limitati, la vista è quella che è ma lo spirito e la parlantina non hanno mai abbandonato l’ultima arrivata nel prestigioso club dei Centenari Castiglionesi. Buon compleanno alla signora Giuseppa V".Sono questi gli auguri del sindaco Mario Agnelli a Giuseppa V

Ceppaloni - successo per la II edizione della ‘Festa dei Nonni’ : nominata la prima ‘Nonna Vigile’ - it. Il torneo di bocce e di scopa ha rievocato giochi popolari, unendo passione e competizione, mentre il laboratorio di uncinetto ha visto mani esperte tramandare l’arte manuale ai più giovani. Queste occasioni ci ricordano quanto sia importante coltivare il legame con le nostre radici per affrontare con consapevolezza e forza le sfide del futuro”. (Anteprima24.it)

San Pietro - grande festa in famiglia per i cento anni di nonna Addolorata - Per lei anche una targa da parte dell’Amministrazione comunale, consegnata personalmente dalla sindaca Maria Lucia. . SAN PIETRO VERNOTICO – Grande festa con la famiglia, i vicini di casa e gli amici per nonna Addolorata Bada di San Pietro Vernotico che martedì 8 ottobre scorso ha compiuto 100 anni. (Brindisireport.it)

Nonna Orsolina spegne 100 candeline : festa con i parenti arrivati dall'Australia - Una nuova centenaria al centro servizi alla persona "Domenico Sartor" di Castelfranco Veneto. . . Orsolina Rigato, classe 1924, ha raggiunto il traguardo del centesimo compleanno, festeggiato nella struttura castellana assieme al personale, ai tanti familiari, arrivati fin dall’Australia per porgerle. (Trevisotoday.it)