Festa cinema Roma, Francis Ford Coppola oggi protagonista pre apertura con ‘Megalopolis’ (Di lunedì 14 ottobre 2024) (Adnkronos) – Francis Ford Coppola protagonista oggi della preapertura della Festa del cinema di Roma. Il regista, autore di capolavori come la saga de Il Padrino, Apocalypse Now e Dracula di Bram Stoker, alle 19.30 presenterà, negli iconici Studi di Cinecittà, l'anteprima italiana di Megalopolis, la sua opera più recente. La serata potrà essere seguita L'articolo Festa cinema Roma, Francis Ford Coppola oggi protagonista pre apertura con ‘Megalopolis’ proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di lunedì 14 ottobre 2024) (Adnkronos) –della predelladeldi. Il regista, autore di capolavori come la saga de Il Padrino, Apocalypse Now e Dracula di Bram Stoker, alle 19.30 presenterà, negli iconici Studi di Cinecittà, l'anteprima italiana di Megalopolis, la sua opera più recente. La serata potrà essere seguita L'articolopreconproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Festa cinema Roma - Francis Ford Coppola oggi protagonista pre apertura con ‘Megalopolis’ - La città di New Rome sta cambiando, causando aspri conflitti tra Cesar Catilina, geniale artista che cerca di proiettarsi in un futuro utopico e idealistico, e la sua nemesi, il sindaco Franklin Cicerone, reazionario e legato a uno status quo regressivo, avido e corrotto. Il regista, autore di capolavori come la saga de Il Padrino, Apocalypse Now e Dracula di Bram Stoker, alle 19. (Dailyshowmagazine.com)

Festa cinema Roma - Francis Ford Coppola oggi protagonista pre apertura con ‘Megalopolis’ - Il regista, autore di capolavori come la saga de Il Padrino, Apocalypse Now e Dracula di Bram Stoker, alle 19. 30 presenterà, negli iconici Studi di Cinecittà, l'anteprima italiana di Megalopolis, la sua opera più recente. La serata potrà essere seguita […]. (Adnkronos) – Francis Ford Coppola protagonista oggi della preapertura della Festa del Cinema di Roma. (Periodicodaily.com)

Festa del Cinema di Roma - tra Pulp Fiction e Alain Delon. I restauri e i documentari in programma - Dunque, tra omaggi, incontri, restauri e documentari, la Festa del Cinema è anche l'occasione per scoprire o riscoprire la Settima Arte nella sua essenza, tra i grandi maestri e quei titoli che hanno fatto la storia. Un percorso trasversale, artistico e popolare com'è, da sempre, l'indole della Festa del Cinema di Roma. (Movieplayer.it)