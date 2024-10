Elettricista morto sul lavoro per la caduta da una scala | condannati in quattro

Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) SESTO FIORENTINO – Due condanne per l’incidente mortale sulin un negozio della catena Obi di Sesto Fiorentino, in provincia di Firenze. A perdere la vita, il 31 maggio del 2015, fu Yuri Galli, undi 29 anni di Montale, in provincia di Pistoia, cadendo da unamentre eseguiva unall’impianto elettrico del locale. Inutili i soccorsi, il giovane perse la vita dopo la. Il tribunale di Firenze, a oltre nove anni dai fatti, ha condannato per omicidio colposo in concorso il dirigente del punto vendita e i tre titolari della ditta, anch’essa di Montale, di cui Yuri Galli era dipendente. La condanna inflitta è di 2 anni e sei mesi oltre al risarcimento danni a favore dei familiari della vittima che sarà definito in sede civile.