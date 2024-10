Droga e armi, focus sulla pistola al processo (Di lunedì 14 ottobre 2024) focus su una pistola nel corso del processo a carico di 16 persone coinvolte in un'inchiesta della Procura di Santa Maria Capua Vetere sullo spaccio di Droga a Caserta.Nel corso dell'udienza, celebrata dinanzi al collegio A della prima sezione penale del tribunale di Santa Maria Capua Vetere Casertanews.it - Droga e armi, focus sulla pistola al processo Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di lunedì 14 ottobre 2024)su unanel corso dela carico di 16 persone coinvolte in un'inchiesta della Procura di Santa Maria Capua Vetere sullo spaccio dia Caserta.Nel corso dell'udienza, celebrata dinanzi al collegio A della prima sezione penale del tribunale di Santa Maria Capua Vetere

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Firenze, la 15esima edizione di Middle East Now: 34 film in anteprima, focus su Libano e Palestina - E' arrivato alla 15esima edizione Middle East Now, che si terrà a Firenze dal 15 al 20 ottobre 2024, al Cinema La Compagnia, al Cinema Astra, a Rifugio Digitale e in altri spazi cittadini, con un ... (055firenze.it)

Controlli dei Carabinieri tra Caivano e Grumo Nevano tra arresti, droga e orologi di valore - A Caivano i carabinieri della locale compagnia hanno effettuato diverse perquisizioni e setacciato le aree comuni condominiali. (napolivillage.com)

Controlli dei Carabinieri tra Caivano e Grumo Nevano: tre arresti, droga e orologi di valore - Focus dell’operazione a largo raggio la ricerca di armi e droga. Ben 46 gli orologi di valore sui quali sono in corso accertamenti ... (ilgazzettinovesuviano.com)