Game-experience.it - Destiny: Rising, Bungie e NetEase annunciano il gioco mobile con trailer gameplay ed informazioni

Leggi tutta la notizia su Game-experience.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024)Games hanno annunciato ufficialmente, un nuovo sparatutto RPG fantascientifico free-to-play in arrivo nel corso di prossimi mesi su dispositivi. È stato inoltre confermato che è in in programma un Alpa test il primo novembre negli USA. Dopo i rumor delle scorse settimane grazie a The Verge scopriamo che ilinclude numerosi personaggi eroici giocabili, consentendo inoltre ai fan di poter vivere una nuova avvenire ambientata in un mondo condiviso con modalità PvE e PvP. A sviluppare il titolo è stato direttamenteGames, con sede in Cina, precisando che Desiny:sarà ambientato in una linea temporale alternativa di, gettando le proprie radici nell’era post-Dark Age prima che la Torre esistesse e prima dell’emergere dei Guardiani.