Daron Acemoglu Simon Johnson e James A Robinson sono stati premiati per i loro studi sulla comprensione delle differenze di prosperità tra Paesi

Milano, 14 ott. (askanews) – Il premio Nobel per l'Economia 2024 è stato assegnato congiuntamente a Daron Acemoglu, turco naturalizzato americano, Simon Johnson, britannico-statunitense e James A. Robinson, britannico. Tutti e tre insegnano presso università negli stati Uniti. Lo ha annunciato l'Accademia reale svedese per le scienze. Sono stati premiati per i loro studi sulla comprensione delle differenze di prosperità tra Paesi. L'onorificenza è stata creata nel 1968 su iniziativa della Riksbank, la Banca centrale svedese, per affiancare i tradizionali premi sulle materie scientifiche.

L'economista Acemoglu, 57 anni, nato a Istanbul, lavora al Massachusetts Institute of Technology (MIT), così come il 61enne britannico Simon Johnson, di Sheffield, mentre il 64enne britannico James Alan Robinson insegna alla Harris School of Public Policy dell'università di Chicago, dopo essere stato docente ad Harvard e Berkeley.

Il presidente del comitato per il premio in scienze economiche Jakob Svensson ha affermato: "Ridurre le grandi differenze di reddito tra i paesi è una delle sfide più grandi del nostro tempo. I tre vincitori hanno dimostrato "l'importanza delle istituzioni sociali per la prosperità di un paese.

Roma, 14 ottobre 2024 - Daron Acemoglu, Simon Johnson e James Robinson hanno vinto il premio Nobel per l'economia 2024 "per gli studi su come le istituzioni si formano e influenzano la prosperità": lo rende noto l'Accademia reale svedese delle scienze. Il prestigioso riconoscimento, formalmente noto come Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel, è l'ultimo premio ...