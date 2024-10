Dalla Serie B alla Juventus, il nuovo bomber è a sorpresa (Di lunedì 14 ottobre 2024) La Juventus ha messo gli occhi sull’attaccante della Serie B: già quattro gol per il 18enne che piace anche a Milan e Napoli Quattro gol in otto partite al suo primo anno tra i ‘grandi’: un ruolino di tutto rispetto in un campionato competitivo come la Serie B francese. Thiago Motta (LaPresse) -Calciomercato.itIn Ligue 2 le prestazioni di Eli Junior, attaccante 18enne del Lorient, hanno già attirato le attenzioni delle big di tutta Europa. Stando a quanto riferisce ‘masfichajes.com’, infatti, il giovane centravanti francese è finito sul taccuino delle big spagnoli: Barcellona e Real Madrid hanno iniziato a seguirlo, rapite Dalla sua capacità di fare gol. Cinque lo scorso anno in Ligue 1 con appena mille minuti giocati. Calciomercato.it - Dalla Serie B alla Juventus, il nuovo bomber è a sorpresa Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Laha messo gli occhi sull’attaccante dellaB: già quattro gol per il 18enne che piace anche a Milan e Napoli Quattro gol in otto partite al suo primo anno tra i ‘grandi’: un ruolino di tutto rispetto in un campionato competitivo come laB francese. Thiago Motta (LaPresse) -Calciomercato.itIn Ligue 2 le prestazioni di Eli Junior, attaccante 18enne del Lorient, hanno già attirato le attenzioni delle big di tutta Europa. Stando a quanto riferisce ‘masfichajes.com’, infatti, il giovane centravanti francese è finito sul taccuino delle big spagnoli: Barcellona e Real Madrid hanno iniziato a seguirlo, rapitesua capacità di fare gol. Cinque lo scorso anno in Ligue 1 con appena mille minuti giocati.

