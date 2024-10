«Crea la tua immagine» con l'aiuto di Sonia Chirico (Di lunedì 14 ottobre 2024) Spesso si tende a sottovalutare il potere che può esercitare un semplice capo d'abbigliamento, quando a volte dimentichiamo che gli stereotipi sono proprio frutto dell’influenza che trasmette un capo. I vestiti non sono semplici abiti, ma il modo più immediato e rilevante che si ha per esprimere la propria personalità, e lo sa bene Sonia Chirico, consulente d’immagine e opinionista di stile, che racconta nel suo primo libro il ruolo essenziale che gioca l’immagine personale nella comunicazione. L’autrice infatti approfondisce e parla nel dettaglio di come l’aspetto esteriore non rifletta solo la personalità ma che, grazie a piccole attenzioni, anche curare la propria immagine potrebbe diventare il mezzo più semplice per accrescere la propria autostima. Panorama.it - «Crea la tua immagine» con l'aiuto di Sonia Chirico Leggi tutta la notizia su Panorama.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Spesso si tende a sottovalutare il potere che può esercitare un semplice capo d'abbigliamento, quando a volte dimentichiamo che gli stereotipi sono proprio frutto dell’influenza che trasmette un capo. I vestiti non sono semplici abiti, ma il modo più immediato e rilevante che si ha per esprimere la propria personalità, e lo sa bene, consulente d’e opinionista di stile, che racconta nel suo primo libro il ruolo essenziale che gioca l’personale nella comunicazione. L’autrice infatti approfondisce e parla nel dettaglio di come l’aspetto esteriore non rifletta solo la personalità ma che, grazie a piccole attenzioni, anche curare la propriapotrebbe diventare il mezzo più semplice per accrescere la propria autostima.

