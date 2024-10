Iodonna.it - Comprano i libri in vetrina per non far morire le librerie di quartiere

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Nell’anno in cui l’Italia è Ospite d’Onore alla Buchmesse, la più prestigiosa fiera del libro europea e una delle maggiori fiere del libro al mondo, l’editoria nostrana fatica a crescere e perde terreno. Il numero divenduti cala costantemente e questo succede nelle grandicosì come, con ancora più forza in quelle indipendenti. Queste ultime, però, sembra che qualcuno abbia ancora voglia di salvarle. E non si tratta del Governo con qualche fondo in più, quanto dei lettori stessi.