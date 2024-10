Chi è l'uomo che ha camminato sul cielo di Trento (Di lunedì 14 ottobre 2024) Non capita tutti i giorni di andare in piazza Duomo a Trento e vedere un funambolo di fama mondiale che sta attraversando la piazza sospeso nel vuoto.È quanto accaduto nelle scorse ore nell’ambito del Festival dello Sport, con il campione mondiale Jaan Roose, maestro estone di questa Trentotoday.it - Chi è l'uomo che ha camminato sul cielo di Trento Leggi tutta la notizia su Trentotoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Non capita tutti i giorni di andare in piazza De vedere un funambolo di fama mondiale che sta attraversando la piazza sospeso nel vuoto.È quanto accaduto nelle scorse ore nell’ambito del Festival dello Sport, con il campione mondiale Jaan Roose, maestro estone di questa

Festival dello Sport - Trento : Roose sorvola piazza Duomo sullo slackline a 30 metri di altezza - Il 32enne estone, detentore di tre campionati mondiali e unico nell’impresa di double backflip, ha preso parte alla kermesse organizzata dalla ‘Gazzetta dello Sport’ e Trentino Marketing anche per ripercorrere le tappe più significative della sua carriera di sport estremo. Jaan Roose, campione del mondo di slackline, è stato ospite del Festival dello Sport di Trento. (Lapresse.it)

Streeat Food Truck Festival torna in piazza a Trento - Streeat Food Truck Festival, il primo e originale festival col migliore street food d'Italia, fa tappa in Trentino per la terza volta: le cucine si accenderanno in piazza Fiera a Trento da venerdì 27 a domenica 29 settembre 2024, ad ingresso gratuito. Tramite un processo di cultura dal basso... (Trentotoday.it)

Cena "in bianco" con la Proloco domani in piazza Trento e Trieste - Una vera e propria cena total white in piazza Trento e Trieste. Una serata da vivere insieme domani alle 20. L’evento è promosso dalla Proloco insieme ad alcune associazioni, in una piaza che, nell’ultimo anno e mezzo, ha vissuto un’escalation di degrado e problemi di sicurezza. Per partecipare basta portare il cibo e le bevande per mangiare in compagnia: gli organizzatori chiedono solo un ... (Ilgiorno.it)