Cattaneo: "Non disputare le Coppe garantisce 5-7 punti in più, vedo Napoli e Inter alla pari nella …"

Marco Cattaneo: "Non disputare le Coppe garantisce 5-7 punti in più, vedo Napoli e Inter alla pari nella lotta Scudetto" Il noto giornalista sportivo Marco Cattaneo, già conduttore di programmi suSky, Prime Video e DAZN e oggi nella squadra di "Cronache di Spogliatoio", ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla Serie A e sulle sue protagoniste ai microfoni di News.Superscommesse.it. Tra i diversi temi trattati il Napoli di Conte e le chance Scudetto dei partenopei: ecco di seguito le parole di Cattaneo. Cattaneo si aspettava un Napoli già così ben performante dopo solo un paio di mesi? "Mi aspettavo che dovesse fare sicuramente meglio dell'anno scorso, anche perché la squadra è, in buona parte, ancora quella dello Scudetto di due anni fa.

Europei di ciclismo - il bergamasco Mattia Cattaneo è d’oro nella cronostaffetta mista - Una vera e propria masterclass delle prove contro il tempo quella dell’Italia, che col terzetto maschile ha fatto il vuoto: i 49 secondi di vantaggio sulla Germania sono stati una preziosissima eredità per il terzetto femminile, capace di gestire al meglio la seconda metà di gara e di resistere all’eccellente frazione delle tedesche, argento a 17 secondi di distanza. (Bergamonews.it)

Europei ciclismo 2024 : doppietta Italia nella cronometro : Affini oro - bronzo per Cattaneo - A Limburg, in Belgio, nella prova a cronometro individuale maschile, Edoardo Affini ha conquistato la medaglia d’oro, mentre Mattia Cattaneo si è aggiudicato il bronzo. Cominciano con una storica doppietta gli Europei ciclismo 2024 su strada per i nostri colori. Affini ha continuato a spingere distanziando i suoi avversari per poi trionfare davanti all’elvetico, per nove secondi, e all’altro ... (Sport.periodicodaily.com)

Affini vince oro nella crono europea - bronzo Cattaneo - Unlimited News - Notizie dal mondo . L’unica azzurra in gara, Vittoria Guazzini, ha chiuso quinta con un ritardo da Kopecky di 1’09”. Coprendo la distanza di 31,3 chilometri con partenza da Heusden ed arrivo ad Hasselt con il tempo di 35’15”, il 28enne corridore mantovano ha preceduto di 10? lo svizzero Stefan Kung, medaglia d’argento, e di 20? l’altro azzurro e corregionale Mattia Cattaneo, ... (Unlimitednews.it)