Caso Ruby Ter, la Cassazione annulla 23 assoluzioni: "Bisogna fare il processo d'appello"

(Di lunedì 14 ottobre 2024) La sesta sezione della Corte dihato la sentenza di assoluzione per 23 imputati delTer. I giudici di legittimità hanno stabilito che si dovrà tenere una Milano nei loro confronti per il reato di corruzione in atti giudiziari. Tra gli imputati interessati dalla pronuncia – emessa nel mattino di oggi, lunedì 14 ottobre – c’è anche Karima El Mahrough detta “”, la ragazza oggi 31enne protagonista dello scandalo che travolse l’allora presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Ilriguarda la presunta corruzione di testimoni delUno allo scopo di favorire lo stesso Berlusconi. Il 15 febbraio 2023, in primo grado, il Tribunale di Milano aveva assolto tutti i 29 imputati, incluso lo stesso ex premier, nel frattempo deceduto e quindi uscito dal procedimento.