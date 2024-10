Cameriere picchiato in un ristorante a Matera, indagati 3 baresi (Di lunedì 14 ottobre 2024) Un avviso di conclusione delle indagini preliminari è stato notificato dalla Polizia a tre uomini residenti in provincia di Bari e a una donna residente nel Materano per il violento pestaggio di un Cameriere in servizio in un ristorante di Matera, avvenuto la sera del 29 novembre 2023. Baritoday.it - Cameriere picchiato in un ristorante a Matera, indagati 3 baresi Leggi tutta la notizia su Baritoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Un avviso di conclusione delle indagini preliminari è stato notificato dalla Polizia a tre uomini residenti in provincia di Bari e a una donna residente nelno per il violento pestaggio di unin servizio in undi, avvenuto la sera del 29 novembre 2023.

