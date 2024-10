Cambio di assessori a Roma: dentro Smeriglio e Bugarini, rientra pure Albino Ruberti (Di lunedì 14 ottobre 2024) Lasciano Gotor, assessore alla Cultura, e Catarci, assessore al Personale. Al loro posto Smeriglio e Bugarini, attuale capo segreteria di Gualtieri. Al suo posto, Albino Ruberti. Fanpage.it - Cambio di assessori a Roma: dentro Smeriglio e Bugarini, rientra pure Albino Ruberti Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Lasciano Gotor, assessore alla Cultura, e Catarci, assessore al Personale. Al loro posto, attuale capo segreteria di Gualtieri. Al suo posto,

