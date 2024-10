Calciomercato – Era vicino alla Juve, ora è sulla strada per il Milan (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il Milan potrebbe mettere a segno, per il prossimo Calciomercato estivo, un colpo che farebbe piangere i tifosi bianconeri. Le ultime news Pianetamilan.it - Calciomercato – Era vicino alla Juve, ora è sulla strada per il Milan Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Ilpotrebbe mettere a segno, per il prossimoestivo, un colpo che farebbe piangere i tifosi bianconeri. Le ultime news

Calciomercato Milan – Calabria saluta a fine stagione? Ecco le ultime - Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, Davide Calabria, difensore del Milan, sembra destinato a lasciare i rossoneri a fine stagione. (Pianetamilan.it)

Calciomercato Milan - Matteo Gabbia vicino al rinnovo. I dettagli - La novità riguarda anche la possibilità di vederlo con la fascia da capitano contro l’Udinese, proprio nella settimana in cui potrebbe arrivare il suo esordio assoluto in azzurro contro Israele. Per questo motivo il club rossonero adesso si sta seriamente muovendo per il suo rinnovo. Contro l’Inter la scelta coraggiosa di Paulo Fonseca ha premiato, adesso posto fisso da titolare e convocazione ... (Dailymilan.it)

Calciomercato Milan - nuovo tentativo per Tiago Santos? L’indiscrezione - La dirigenza rossonera potrebbe regalare a Paulo Fonseca il terzino portoghese nella prossima sessione di calciomercato, ovvero quella invernale. Il Milan inizierebbe così a porre le basi per un nuovo ciclo con sei mesi di anticipo sulla tabella di marcia. Il Milan spinge per l’arrivo di Tiago Santos. (Dailymilan.it)