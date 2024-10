Infobetting.com - Brasile-Perù (Qualificazioni Mondiali Sudamerica, 16-10-2024 ore 02:45 ): formazioni, quote, pronostici

Leggi tutta la notizia su Infobetting.com

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Al Estadio Mane Garrincha di Brasilia per la Decima Giornata del girone di Qualificazione ai2026 per la Conmebol, ilreduce dal primo successo nel gruppo, fa visita alaffamato di punti. La Seleção ha sofferto più del previsto a Santiago per superare il Cile (1-2) ma comunque ha ottenuto tre punti vitali InfoBetting: Scommesse Sportive e