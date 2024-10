Bianca Balti mostra la cicatrice e comincia la chemioterapia: “Un passo alla volta” (Di lunedì 14 ottobre 2024) (Adnkronos) – Bianca Balti è pronta a cominciare il percorso di chemioterapia. La top model sta affrontando una dura battaglia: qualche settimana fa aveva condiviso pubblicamente di essersi operata per un tumore ovarico al terzo stadio , oggi Bianca Balti si presenta con un nuovo look, pronta per affrontare il percorso di cure. Fare prevenzione è importante, parlarne apertamente ancora di più. La top model ha voluto condividere il suo percorso di terapia sui social, mandando un messaggio a chi sta affrontando un momento simile: “Coraggio a chi, come me, sta iniziando la terapia”, scrive la top model a corredo dello scatto che mostra in primo piano la cicatrice all’addome dovuta all’intervento. Bianca è ora pronta a lottare. Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com (Di lunedì 14 ottobre 2024) (Adnkronos) –è pronta are il percorso di. La top model sta affrontando una dura battaglia: qualche settimana fa aveva condiviso pubblicamente di essersi operata per un tumore ovarico al terzo stadio , oggisi presenta con un nuovo look, pronta per affrontare il percorso di cure. Fare prevenzione è importante, parlarne apertamente ancora di più. La top model ha voluto condividere il suo percorso di terapia sui social, mandando un messaggio a chi sta affrontando un momento simile: “Coraggio a chi, come me, sta iniziando la terapia”, scrive la top model a corredo dello scatto chein primo piano laall’addome dovuta all’intervento.è ora pronta a lottare.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Bianca Balti si mostra nuda con la cicatrice e i capelli corti : "Oggi inizio la chemioterapia" - Prosegui la lettura . . “Ho un lungo viaggio davanti, ma so che lo sconfiggerò. Potete prendere in prestito un po’ della mia che ne ho un sacco”, aveva raccontato Bianca Balti sul suo profilo Instagram dopo la diagnosi di tumor. Per me stessa, per quelli che amo (le mie figlie sono in cima alla lista), e per tutti coloro che hanno bisogno di forza. (Milleunadonna.it)

Bianca Balti inizia la chemioterapia e mostra sui social il suo nuovo look : “Un passo alla volta - la vita è bella” - Dalla prima passeggiata dopo l’intervento al selfie con infermieri, medici e familiare, ai quali ha dedicato un pensiero carico di speranza: Mi aspetta un lungo viaggio, ma so che lo batterò. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bianca Balti (@biancabalti) A corredo dei due post, la didascalia “Silver lining“, in italiano “Raggio di ... (Isaechia.it)

Bianca Balti taglia i capelli e inizia la chemioterapia : «Un passo alla volta» - La modella ha condiviso il nuovo look sui social e, tra le Instagram Stories, ha lanciato il suo messaggio: «Coraggio a chi come me sta iniziando la terapia». (Vanityfair.it)