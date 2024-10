Basket, la Virtus Bologna ospita lo Zalgiris Kaunas in Eurolega. I bianconeri cercano il primo successo stagionale in Europa (Di lunedì 14 ottobre 2024) La Virtus Bologna inaugura la settimana del doppio turno in Eurolega ospitando prima lo Zalgiris Kaunas di Andrea Trinchieri domani sera all’Unipol Arena (palla a due alle ore 20:30), volando poi nel Principato di Monaco venerdì per sfidare l’AS Monaco di Mike James. I bianconeri sono ancora a secco in stagione sul fronte internazionale, con due ko rimediati nelle prime uscite rispettivamente contro Efes Istanbul (67-76) ed ASVEL Villeurbanne (87-85). In entrambe le situazioni i bolognesi si sono trovati sempre a rincorrere gli avversari senza riuscire però a mettere la testa avanti nel punteggio, un dettaglio sul quale coach Luca Banchi avrà sicuramente lavorato in vista delle sfide di questa settimana. Oasport.it - Basket, la Virtus Bologna ospita lo Zalgiris Kaunas in Eurolega. I bianconeri cercano il primo successo stagionale in Europa Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Lainaugura la settimana del doppio turno inndo prima lodi Andrea Trinchieri domani sera all’Unipol Arena (palla a due alle ore 20:30), volando poi nel Principato di Monaco venerdì per sfidare l’AS Monaco di Mike James. Isono ancora a secco in stagione sul fronte internazionale, con due ko rimediati nelle prime uscite rispettivamente contro Efes Istanbul (67-76) ed ASVEL Villeurbanne (87-85). In entrambe le situazioni i bolognesi si sono trovati sempre a rincorrere gli avversari senza riuscire però a mettere la testa avanti nel punteggio, un dettaglio sul quale coach Luca Banchi avrà sicuramente lavorato in vista delle sfide di questa settimana.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Dove vedere in tv Virtus Bologna-Zalgiris - Eurolega basket : orario - programma - streaming - Se contro l’Efes il 67-76 poteva essere in preventivo, il ko con l’ASVEL Villeurbanne brucia un po’ di più, dopo una gara passata tutta ad inseguire senza concretizzare una bella rimonta. Due sconfitte brucianti per le Vu Nere in questo avvio di Eurolega. La squadra di Luca Banchi è ferma al palo nella massima competizione continentale e proverà a sbloccarsi tra le mura amiche contro lo Zalgiris ... (Oasport.it)

Highlights Venezia-Virtus Bologna 68-76 : Serie A1 2024/2025 basket (VIDEO) - . RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON COME VEDERE LA SERIE A1 IN DIRETTA IL REGOLAMENTO DELLA SERIE A1 HIGHLIGHTS VIDEO VENEZIA-VIRTUS BOLOGNA The post Highlights Venezia-Virtus Bologna 68-76: Serie A1 2024/2025 basket (VIDEO) appeared first on SportFace. Per i padroni di casa altra buona prestazione di Kabengele (15), ma non basta. (Sportface.it)

Una Reyer dal cuore immenso cede solo sul finale : al Taliercio vince la Virtus Bologna - L'Umana Reyer mette in campo tutto il cuore che le si chiedeva in una situazione che, nonostante il recupero sia pur in condizioni precarie di un generosissimo capitan Tessitori (sempre fuori Ennis, Munford e Parks e ancora non arrivato in Italia McGruder), si è ulteriormente complicata con la... (Veneziatoday.it)